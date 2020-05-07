Перекусихин прокомментировал ситуацию с внебольничной пневмонией в Пензенской области Медицина

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью внебольничной пневмонией в регионе как неблагополучную.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На 18-й неделе текущего года [с 27 апреля по 3 мая] внебольничные пневмонии лидировали в структуре воздушно-капельных инфекций, составляя 89,5%. Заболеваемость населения региона внебольничными пневмониями составила 21,5 на 100 тыс. населения. Это +100% к предыдущей неделе и превышает контрольный среднемноголетний уровень в 5,9 раза», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 7 мая.

Михаил Перекусихин добавил, что за период с 1 марта лабораторно исследованы биологические материалы 1 тыс. 744 пациентов.

«Положительные результаты на COVID-19 выявлены у 63 человек, что составляет 3,6%. Удельный вес внебольничных пневмоний с положительным результатом по выявленным возбудителям вообще составил 37%, в основном это различные бактериальные патогены», — отметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.