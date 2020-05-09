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АКТУАЛЬНО В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 55 человек выздоровели

В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 55 человек выздоровели

12:06 | 09.05.2020 | Медицина

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Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 55 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.45 субботы, 9 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 55 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 723 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 301 человек. За весь период умерли восемь пациентов. Больными в настоящее время числятся 414 человек.

В России зафиксировано 198 тыс. 676 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 817 человек.

За весь период в стране выздоровели 31 тыс. 916 человек, из них 5 тыс. 308 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 1 тыс. 827, за сутки скончались 104 пациента.

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