В Пензе на территории больницы установили стелу в память об участниках войны Медицина

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Стела с фамилиями сотрудников пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова – участников Великой Отечественной войны открыта в честь 75-летия Победы на территории данного учреждения.

Фото: Health.pnzreg.ru

Всего на ней указаны фамилии 68 человек. Среди них врачи Владимир Соломанидин, Раиса Фомина, Михаил Кухарев, Зоя Попкова, Федор Румянцев, средние медработники Тамара Краснова, Валентина Голодяева, Анна Маленкова, Клавдия Новаковская, Павел Кардаков, а также работники административно-хозяйственной части Лев Патрик и Евгений Ломоносов.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в годы Великой Отечественной войны на базе больницы имени К.Р. Евграфова были развернуты койки госпиталя для оказания специализированной помощи.