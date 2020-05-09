EN
20:18:19 Суббота, 9 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 55 человек выздоровели

В Пензе на территории больницы установили стелу в память об участниках войны

16:55 | 09.05.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Стела с фамилиями сотрудников пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова – участников Великой Отечественной войны открыта в честь 75-летия Победы на территории данного учреждения.

В Пензе на территории больницы установили стелу в память об участниках войны

Фото: Health.pnzreg.ru

Всего на ней указаны фамилии 68 человек. Среди них врачи Владимир Соломанидин, Раиса Фомина, Михаил Кухарев, Зоя Попкова, Федор Румянцев, средние медработники Тамара Краснова, Валентина Голодяева, Анна Маленкова, Клавдия Новаковская, Павел Кардаков, а также работники административно-хозяйственной части Лев Патрик и Евгений Ломоносов.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в годы Великой Отечественной войны на базе больницы имени К.Р. Евграфова были развернуты койки госпиталя для оказания специализированной помощи.

Новости партнеров
Читайте также
Выпускники пензенского артинститута получили дипломы в День Победы В ПФО завершился песенный марафон «Наш День Победы»
Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы
В Пензенской области экспортерам компенсируют часть затрат на участие в выставках Суд назначил штраф женщине, расцарапавшей лицо знакомой, вступившей в переписку с ее мужем
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама