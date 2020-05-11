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В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло десяти человек

09:25 | 11.05.2020 | Медицина

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось в Пензенской области с восьми до десяти человек.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло десяти человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина, 10 мая скончались двое инфицированных мужчин.

«Мужчина 1964 года рождения, причина смерти — пневмония на фоне коронавируса. Сопутствующие [заболевания] — атеросклероз аорты, пневмосклероз, олигофрения. Мужчина 1985 года рождения, причина смерти — острое нарушение мозгового кровообращения. Сопутствующее [заболевание] — пневмония на фоне новой коронавирусной инфекции», — уточнила она.

По словам Дины Черемушкиной, за сутки в Пензенской области выписаны 52 пациента, общее число выздоровевших — 402 человека.

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