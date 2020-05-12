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В Минздраве соболезнуют родным врача пензенской районной больницы Виктора Будневского

14:58 | 12.05.2020 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области выразили соболезнования родным и близким хирурга пензенской районной больницы, заслуженного врача России Виктора Будневского, скончавшегося 8 мая.

В Минздраве соболезнуют родным врача пензенской районной больницы Виктора Будневского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За годы работы Виктор Иосифович зарекомендовал себя грамотным специалистом. Он постоянно курировал наиболее тяжелых и трудных в плане лечения больных. Будневский Виктор Иосифович был всегда примером для начинающих врачей и пользовался авторитетом у коллег», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте регионального Минздрава во вторник, 12 мая.

В нем добавляется, что за высокие показатели в работе и добросовестный труд врач неоднократно поощрялся со стороны администрации больницы, администрации Пензенского района, министерства здравоохранения Пензенской области и Законодательного собрания региона.

Причина смерти хирурга не уточняется.

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