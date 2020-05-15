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В Пензе больница №5 будет присоединена к областной

17:19 | 15.05.2020 | Медицина

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Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко будет реорганизована в форме присоединения к ней клинической больницы №5. Соответствующее постановление правительства Пензенской области подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе больница №5 будет присоединена к областной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко» является правопреемником государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница №5», — говорится в документе.

В нем уточняется, что полное наименование областной больницы останется прежним.

«Определить место нахождения учреждения: 440026, Пенза, улица Лермонтова, 28», — добавляется в документе.

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