В Пензенской области проведено более 62 тыс. тестов на коронавирус Медицина

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Более 62 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в среду, 20 мая.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 26 тыс. 382 человека, [проведено] 27 тыс. 738 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 32 тыс. 570 человек, [выполнено] 34 тыс. 738 исследований», — уточняется в тексте.

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в целом по стране проведено более 7,5 млн. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, по этому показателю Россия вышла на второе место в мире.

В топ-15 регионов по числу тестов на 100 тыс. населения входят: Ямало-Ненецкий автономный округ (15 тыс. 383,68), Сахалинская область (15 тыс. 161,91), Москва (14 тыс. 752,75), Чукотский автономный округ (11 тыс. 981,9), Санкт-Петербург (10 тыс. 408,44), Камчатский край (9 тыс. 818,05), Республика Тыва (9 тыс. 397,57), Вологодская область (9 тыс. 185,03), Магаданская область (9 тыс. 153,48), Республика Саха (Якутия) (8 тыс. 595,89), Тюменская область (8 тыс. 477,1), Алтай (8 тыс. 98,94), Бурятия (8 тыс. 17,7), Мордовия (7 тыс. 907,78) и Адыгея (7 тыс. 864,12).