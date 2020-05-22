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Росатом начал поставлять в медсанчасть Заречного оборудование и средства защиты

17:29 | 22.05.2020 | Медицина

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Заречный, 22 мая 2020. PenzaNews. Росатом начал поставлять в Заречный Пензенской области оборудование и средства индивидуальной защиты по заявке, поданной медико-санитарной частью №59. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЗАТО.

Росатом начал поставлять в медсанчасть Заречного оборудование и средства защиты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, уже в конце недели в инфекционном отделении МСЧ №59 запустят в работу два новых аппарата искусственной вентиляции легких, которые 22 мая будут привезены из Москвы. Кроме того, Росатом поставит в Заречный пять бактерицидных обеззараживателей воздуха, две функциональные кровати, прикроватные мониторы, пульсоксиметры, стационарный тепловизор, два переносных тепловизора, 53 инфракрасных термометра. Помимо медоборудования, в ближайшее время Росатом поставит средства индивидуальной защиты», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что число СИЗов исчисляется десятками тысяч.

В сообщении отмечается, что также обеспечение всем необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ведется по линии ФМБА России, которое ранее выделило городу 56 млн. рублей на обустройство стационара на базе инфекционного отделения, включая приобретение 24 реанимационных кроватей, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и СИЗов.

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