Число очагов распространения коронавируса в Пензенской области превысило 1 тыс. Медицина

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Число очагов распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области достигло 1 тыс. 24. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

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Он уточнил, что 31 очаг связан с организациями и учреждениями, два — с общежитиями, по одному — с санаторно-курортным и закрытым учреждениями, а еще 989 — с домашними, родственными или иными видами контактов.

«Растет удельный вес очагов, в которых не определяются первичные источники инфекции. [Они] составляют 58,2%», — отметил Михаил Перекусихин в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 25 мая.

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По его словам, в целом текущая ситуация характеризуется все большим распространением первичных источников инфекции среди населения.

«Существующие темпы прироста позволяют обеспечить оказание квалифицированной медпомощи заболевшим», — подчеркнул руководитель управления Роспотребнадзора, добавив, что критически важно не допустить их роста.

В связи с этим Михаил Перекусихин призвал сохранить в Пензенской области режим повышенной готовности, а также обеспечить соблюдение самоизоляции населения, особенно граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.