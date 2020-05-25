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В Пензе из больницы №4 за неделю выписаны 145 человек

19:10 | 25.05.2020 | Медицина

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. 145 человек выписаны за минувшую неделю из клинической больницы №4 в Пензе, на базе которой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказывается помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Андрей Водопьянов.

В Пензе из больницы №4 за неделю выписаны 145 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступило к нам 85», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеосвязи в понедельник, 25 мая.

По словам Андрея Водопьянова, в настоящее время на лечении в стационаре находятся 327 человек.

Он пояснил, что на базе больницы №4 медицинская помощь оказывается пациентам, состояние которых оценивается как относительно нетяжелое.

«Наша основная задача — если вдруг пациент «потяжелел», его быстро перевезти либо в центр спецвидов [медицинской помощи], либо в областную больницу Бурденко», — добавил главврач.

Андрей Водопьянов отметил, что расход кислорода в учреждении за последнее время вырос, но не так значительно, поскольку пациенты не требуют такого рода терапии на постоянной основе.

«В средствах индивидуальной защиты мы не нуждаемся. В оборудовании не нуждаемся. Месячный запас медикаментов у нас имеется», — подчеркнул он.

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