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Начальник пензенского госпиталя для ветеранов войн заявил о текучке кадров

19:46 | 25.05.2020 | Медицина

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Текучка кадров наблюдается в пензенском областном госпитале для ветеранов войн, который в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 принимает пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом сообщил начальник учреждения здравоохранения Владимир Пузраков.

Начальник пензенского госпиталя для ветеранов войн заявил о текучке кадров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конечно, медицинские работники заболевают, и у нас идет постоянная текучка кадров», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 мая.

Владимир Пузраков добавил, что в госпиталь перенаправляются работники других больниц.

«Но их еще надо научить, им еще надо показать. В этой ситуации очень трудно проводить вот это вот кураторство, но мы стараемся», — пояснил начальник госпиталя, подчеркнув, что «качество медицинской помощи не ухудшилось».

Он уточнил, что в настоящее время при наличии 238 коек на лечении находятся 243 человека, при этом за последние сутки дежурства госпиталя поступило лишь 34 пациента, в то время как некоторое время назад насчитывалось до 100 новых больных.

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