Пензенский губернатор поручил срочно подготовить программу ремонта больниц Медицина

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подчиненным срочно подготовить региональную программу ремонта учреждений здравоохранения, рассчитанную на 5 лет.

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«Часть отделений, больниц в целом мы привели в порядок, но большая часть больниц, поликлиник требует ремонта, особенно сельские районные больницы, да и областные в том числе», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 мая.

«Нужно [...] готовить программу областную в срочном порядке, внести в эту программу ремонт больниц, поликлиник в приоритете. Посмотрите, дайте мне предложения», — добавил губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, необходимо изыскивать денежные средства, в частности, за счет сокращения финансирования по другим направлениям, приводить в надлежащее состояние здания учреждений здравоохранения и укреплять их материально-техническую базу.