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В пензенскую больницу №4 поступило три портативных УЗИ-аппарата

18:58 | 26.05.2020 | Медицина

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Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Три новых портативных аппарата для проведения ультразвуковых исследований (УЗИ) стоимостью более 8 млн. рублей, приобретенных за счет средств федерального бюджета в рамках мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, поступило в клиническую больницу №4 города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В пензенскую больницу №4 поступило три портативных УЗИ-аппарата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, также ожидается поставка 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 13 мониторов пациента, позволяющих отслеживать состояние больного с помощью отображаемых на экране параметров.

Кроме того, для учреждения приобретено 40 реанимационных кроватей.

Всего в больницу №4 будет поставлено оборудование на сумму более 100 млн. рублей.

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