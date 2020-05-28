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В диагностическом центре пензенской детской больницы возобновят плановый прием пациентов

09:20 | 28.05.2020 | Медицина

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Плановый прием пациентов будет возобновлен в консультативно-диагностическом центре пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова с четверга, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В диагностическом центре пензенской детской больницы возобновят плановый прием пациентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в учреждении будут приняты все необходимые меры профилактики, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пояснил главный врач пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, ключевыми условиями работы амбулаторно-поликлинического звена станут предварительная запись на прием от участкового педиатра, масочный режим, а также входной фильтр.

«Прием пациентов будет осуществляться только без признаков ОРВИ», — уточнил он.

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