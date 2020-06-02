В Татарском Канадее и Пашково начат монтаж модульных зданий врачебных амбулаторий Медицина

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Работы по монтажу модульных зданий врачебных амбулаторий начаты в двух селах Пензенской области — Татарский Канадей Кузнецкого района и Пашково Земетчинского района — в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По информации ведомства, завершить их планируется в первой половине июня.

Согласно данным портала госзакупок, подрядчиком выступает компания «Модуль», зарегистрированная в Калуге. Она подала единственную заявку на соответствующий аукцион.

В результате 19 мая ГБУЗ «Земетчинская районная больница» в лице главного врача Ильи Панюхина заключило с ООО «Модуль» в лице представителя Анны Лапиной контракт на поставку и монтаж модульной конструкции врачебной амбулатории по адресу: село Пашково, улица Ленина, 5Б. Его цена составила 6,4 млн. рублей. Работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.

В тот же день ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» в лице главного врача Алексея Потапова заключило с ООО «Модуль» в лице представителя Анны Лапиной контракт на поставку и монтаж модульной конструкции врачебной амбулатории по адресу: село Татарский Канадей, переулок Школьный, 4А. Его цена составила 6,4 млн. рублей. Работы также должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.