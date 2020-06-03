В Пензенской области с июля начнут использовать воздушные суда для медэвакуации пациентов Медицина

Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Воздушные суда для медицинской эвакуации больных из Пензенской области в федеральные медцентры планируется использовать с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, пока в системе здравоохранения Пензенской области медицинская эвакуация осуществляется только наземным транспортом. Ежегодно с помощью автомобилей скорой медпомощи в федеральные учреждения здравоохранения переводится примерно 200 пациентов, при этом время доезда до Москвы составляет 10–12 часов.

Ожидается, что использование специализированных воздушных судов, оснащенных медицинским оборудованием, позволит значительно сократить время в пути.

Использование медицинской эвакуации воздушным транспортом предусмотрено стратегией развития санитарной авиации в Пензенской области, разработанной на период до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение».