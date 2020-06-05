В Пензе две больницы получили передвижные рентген-аппараты для диагностики коронавируса Медицина

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и больница имени Н.Н. Бурденко получили передвижные рентген-аппараты, которые планируется использовать в рамках диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

По данным ведомства, поступившие в учреждения аппараты — цифровые. Они обладают высокой разрешающей способностью, дают более четкие изображения и меньшую лучевую нагрузку.

Стоимость каждого составляет 2,5 млн. рублей. Денежные средства на их приобретение были выделены из федерального бюджета.

Ожидается, что новое оборудование поступит и в другие учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19. В частности, планируется поставка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторов пациента и портативного оборудования для проведения УЗИ-диагностики.