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В Пензе две больницы получили передвижные рентген-аппараты для диагностики коронавируса

11:11 | 05.06.2020 | Медицина

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Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и больница имени Н.Н. Бурденко получили передвижные рентген-аппараты, которые планируется использовать в рамках диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензе две больницы получили передвижные рентген-аппараты для диагностики коронавируса

Фото: Health.pnzreg.ru

По данным ведомства, поступившие в учреждения аппараты — цифровые. Они обладают высокой разрешающей способностью, дают более четкие изображения и меньшую лучевую нагрузку.

Стоимость каждого составляет 2,5 млн. рублей. Денежные средства на их приобретение были выделены из федерального бюджета.

Ожидается, что новое оборудование поступит и в другие учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19. В частности, планируется поставка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторов пациента и портативного оборудования для проведения УЗИ-диагностики.

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