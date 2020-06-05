В Пензе начали проводить заготовку концентрата тромбоцитов методом афереза Медицина

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Специалисты пензенского областного клинического центра крови начали проводить заготовку концентрата тромбоцитов, полученного методом афереза, в добавочном растворе.

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«Одной из основных задач производственной трансфузиологии является разработка и совершенствование технологий, направленных на улучшение качества и безопасности получаемых компонентов донорской крови. К таким технологиям относится, в частности, применение добавочных растворов», — пояснила главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, замещение 65% плазмы добавочным раствором позволяет снизить риск иммунных и неиммунных посттрансфузионных реакций, повысить качество и улучшить клинический эффект трансфузий концентрата тромбоцитов.