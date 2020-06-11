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Белозерцев попросил Путина поддержать проект модернизации отделения областной больницы

15:45 | 11.06.2020 | Медицина

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил президента России Владимира Путина поддержать проект модернизации приемного отделения облбольницы имени Н.Н. Бурденко.

Белозерцев попросил Путина поддержать проект модернизации отделения областной больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа в период пандемии выявила необходимость реорганизации многих медицинских учреждений. Многое мы пытаемся сделать самостоятельно, но наши возможности весьма ограничены. Сегодня возникла острая необходимость модернизации приемного отделения пензенской областной больницы. Изменения позволят более эффективно обеспечивать круглосуточную доступность диагностической базы, сократить поток непрофильных пациентов», — сказал Иван Белозерцев в ходе рабочей встречи с главой государства, состоявшейся в режиме видеоконференции в четверг, 11 июня.

По словам губернатора, стоимость проекта модернизации вместе с приобретением медицинского оборудования оценивается в 277 млн. рублей.

В ответ Владимир Путин сообщил, что даст поручение правительству России проработать вопрос о выделении необходимых денежных средств из федерального бюджета.

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