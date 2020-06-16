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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 915 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 75 человек выздоровели, 31 пациент умер

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 13 детей

13:53 | 16.06.2020 | Медицина

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 13 детей и 79 взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 16 июня.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 13 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты-дети: 15 лет; 17 лет; 4 года; 2 года; 9 лет; 3 года; 4 года; 2 года; 13 лет; 4 года; 10 лет; 14 лет; 1 год», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что 38 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе, 19 — в Земетчинском районе, семь — в Городищенском, шесть — в Каменском, по четыре — в Бессоновском и Пензенском, три — в Неверкинском, по два — в Мокшанском, Лунинском, Спасском районах и Кузнецке, по одному — в Белинском, Нижнеломовском и Колышлейском районах.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 145 человек», — уточняется в сообщении.

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