В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 13 детей Медицина

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 13 детей и 79 взрослых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 16 июня.

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«Пациенты-дети: 15 лет; 17 лет; 4 года; 2 года; 9 лет; 3 года; 4 года; 2 года; 13 лет; 4 года; 10 лет; 14 лет; 1 год», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что 38 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе, 19 — в Земетчинском районе, семь — в Городищенском, шесть — в Каменском, по четыре — в Бессоновском и Пензенском, три — в Неверкинском, по два — в Мокшанском, Лунинском, Спасском районах и Кузнецке, по одному — в Белинском, Нижнеломовском и Колышлейском районах.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 145 человек», — уточняется в сообщении.