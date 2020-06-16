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В пензенском центре СВМП введена в эксплуатацию дополнительная кислородная станция

14:51 | 16.06.2020 | Медицина

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Дополнительная кислородная станция введена в эксплуатацию в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

В пензенском центре СВМП введена в эксплуатацию дополнительная кислородная станция

Фото: Health.pnzreg.ru

«Кислородная станция является одним из элементов оснащения реанимации и предназначена для организации работы дыхательных аппаратов, аспираторов, ингаляционной, анестезиологической техники. Станция более безопасное, удобное, практичное и экономичное сооружение, которое позволяет поддерживать постоянное обеспечение кислородом больных. Ранее нам приходилось доставлять кислород в учреждение в баллонах», — пояснил главный врач областного центра СВМП Сергей Рыбалкин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, жидкий кислород находится в шести резервуарах, при этом мощность станции позволяет одновременно обеспечить поддержку около 300 пациентов.

По данным ведомства, в настоящее время в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в среднем в больнице ежедневно кислородная поддержка требуется более чем 200 пациентам, 8–9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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