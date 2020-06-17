Заречный получил от «Росатома» партию средств индивидуальной защиты Медицина

Заречный, 17 июня 2020. PenzaNews. Государственная корпорация «Росатом» поставила в Заречный Пензенской области партию средств индивидуальной защиты (СИЗ), в состав которой вошли 21,5 тыс. респираторов, 10 тыс. масок, 2,5 тыс. одноразовых комбинезонов, 650 панорамных очков, а также перчатки, шапочки и бахилы.

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По словам начальника медико-санитарной части №59 Андрея Капустина, если раньше запас СИЗов был рассчитан на 2–3 недели, то теперь его хватит на 2–3 месяца.

В первую очередь средствами индивидуальной защиты планируется обеспечить инфекционное отделение МСЧ №59, скорую помощь, участковые службы взрослой и детской поликлиник, которые также работают с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает управление общественных связей Заречного.