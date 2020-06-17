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Пензенскому центру СВМП подарен бокс микробиологической безопасности

17:39 | 17.06.2020 | Медицина

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Клинико-диагностическая лаборатория пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, которая занимается исследованием инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, получила в дар от спонсоров бокс микробиологической безопасности.

Пензенскому центру СВМП подарен бокс микробиологической безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стандарт оснащения бактериологического подразделения клинико-диагностической лаборатории предписывает работать с микроорганизмами в специальных ламинарных шкафах», — отметил главный врач областного центра СВМП Сергей Рыбалкин.

Он добавил, что все исследования биологических проб II–IV групп патогенности, к которым относится новый коронавирус, необходимо проводить в ламинарных шкафах.

«В рабочей зоне непрерывно циркулируют ламинарные потоки воздуха, создающие воздушную завесу», — пояснил главврач принцип функционирования оборудования.

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