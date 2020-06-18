Пензенская «Фармация» получила разрешение на дистанционную торговлю лекарственными препаратами Медицина

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области выдал ОАО «Фармация» разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, полученное разрешение является первым, которое выдано в регионе в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина №187 от 17 марта 2020 года «О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения».

По его словам, благодаря данному документу, жители Пензы получили возможность, не выходя из дома и не подвергая себя опасности в сложной эпидемиологической обстановке, приобрести лекарственные средства, отпускаемые без рецепта.

«Для этого необходимо зайти на сайт интернет-аптеки «Фармации» , зарегистрироваться на нем, выбрать необходимые препараты, добавив их в электронную корзину, нажать кнопку «Оформить с доставкой» и указать в появившемся окне контактные данные и адрес доставки. После этого с покупателем связывается фармацевт, уточняет детали и согласовывает оптимально удобное время доставки. Если какого-то препарата не оказывается в наличии, его заказывают с центрального склада «Фармации», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в интернет-аптеке, кроме безрецептурных лекарственных препаратов, можно приобрести также предметы гигиены, косметику и детское питание.

«Доставка, в том числе экспресс-доставка в течение трех часов, осуществляется пока только по Пензе и является платной услугой. Ее стоимость сопоставима с поездкой на такси по городу. Оплату можно произвести наличными средствами или банковской картой непосредственно при получении заказа от курьера. Если же сумма заказа превышает 2 тыс. рублей, то в этом случае за доставку платить не придется», — сказал руководитель «Фармации».

Антон Колосков особо обратил внимание на то, что перед отправкой собранный заказ дезинфицируют, затем запечатывают в специальный пакет и передают курьеру, который с соблюдением всех мер безопасности доставляет его адресату.

«Все курьеры полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, поскольку сохранение здоровья людей — и покупателей, и работников — является приоритетной задачей», — подчеркнул он.