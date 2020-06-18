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Пензенская «Фармация» получила разрешение на дистанционную торговлю лекарственными препаратами

14:18 | 18.06.2020 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области выдал ОАО «Фармация» разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом.

Пензенская «Фармация» получила разрешение на дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, полученное разрешение является первым, которое выдано в регионе в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина №187 от 17 марта 2020 года «О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения».

По его словам, благодаря данному документу, жители Пензы получили возможность, не выходя из дома и не подвергая себя опасности в сложной эпидемиологической обстановке, приобрести лекарственные средства, отпускаемые без рецепта.

«Для этого необходимо зайти на сайт интернет-аптеки «Фармации», зарегистрироваться на нем, выбрать необходимые препараты, добавив их в электронную корзину, нажать кнопку «Оформить с доставкой» и указать в появившемся окне контактные данные и адрес доставки. После этого с покупателем связывается фармацевт, уточняет детали и согласовывает оптимально удобное время доставки. Если какого-то препарата не оказывается в наличии, его заказывают с центрального склада «Фармации», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в интернет-аптеке, кроме безрецептурных лекарственных препаратов, можно приобрести также предметы гигиены, косметику и детское питание.

«Доставка, в том числе экспресс-доставка в течение трех часов, осуществляется пока только по Пензе и является платной услугой. Ее стоимость сопоставима с поездкой на такси по городу. Оплату можно произвести наличными средствами или банковской картой непосредственно при получении заказа от курьера. Если же сумма заказа превышает 2 тыс. рублей, то в этом случае за доставку платить не придется», — сказал руководитель «Фармации».

Антон Колосков особо обратил внимание на то, что перед отправкой собранный заказ дезинфицируют, затем запечатывают в специальный пакет и передают курьеру, который с соблюдением всех мер безопасности доставляет его адресату.

«Все курьеры полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, поскольку сохранение здоровья людей — и покупателей, и работников — является приоритетной задачей», — подчеркнул он.

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