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В Пензенской области объявлены победители конкурса профмастерства среди врачей

16:10 | 19.06.2020 | Медицина

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Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Победители конкурса профессионального мастерства «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача», состоявшегося в Пензенской области во второй раз, объявлены в семи номинациях.

В Пензенской области объявлены победители конкурса профмастерства среди врачей

Фото: Health.pnzreg.ru

В четырех из них лауреатов определило жюри.

Так, в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» отмечен заместитель главного врача по медицинской части областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Леонид Погожев, «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области» — заместитель главврача клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева, «Лучший наставник» — врач скорой медицинской помощи Наталья Абрамова, «За верность профессии» — инфекционист колышлейской районной больницы Тамара Сайкова.

Еще в трех номинациях победители были выбраны по результатам интернет-голосования жителей.

Заведующий травмцентром больницы №6 имени Г.А. Захарьина Владимир Миронов признан «Народным врачом», заведующая педиатрическим отделением городской детской поликлиники №6 Светлана Вахидова — «Лучшим детским врачом», фельдшер ФАПа села Салтыково Сердобского района Екатерина Сергеева — «Лучшим земским фельдшером».

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, победители получат памятные статуэтки и по 100 тыс. рублей в качестве премий.

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