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Владимир Мутовкин поздравил медработников Пензы с профессиональным праздником

10:10 | 21.06.2020 | Медицина

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Пенза, 21 июня 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

Владимир Мутовкин поздравил медработников Пензы с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники системы здравоохранения! Горячо и сердечно поздравляю вас с праздником — Днем медицинского работника! Избрав для себя нелегкий, но благородный путь, вы ежедневно помогаете своим пациентам, за что заслуживаете самых искренних слов благодарности», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 медработники продемонстрировали высокий уровень профессионализма, стойкость, выносливость и ответственный подход к делу.

«Порой ценой невероятных усилий вы как настоящие герои круглосуточно находились на трудовом посту, чтобы поставить на ноги нуждающихся в вашей помощи. Спасибо вам за самоотверженную работу, душевную теплоту и верность выбранному делу!» — подчеркнул глава города.

Он пожелал всем, чья жизнь связана с медициной, счастья, добра, благополучия, крепкого здоровья, спокойных будней и позитивных эмоций.

«Пусть на лицах ваших пациентов светятся улыбки, и в ваш адрес звучат только добрые слова признательности за нелегкий, но такой нужный каждому из нас труд! Отличного вам праздничного настроения!» — сказал Владимир Мутовкин.

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