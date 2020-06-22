Татьяна Воронцова из Пензы стала лучшим врачом скорой медицинской помощи Медицина

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Татьяна Воронцова из Пензы одержала победу по итогам всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Фото: Health.pnzreg.ru

Второе и третье места в этой номинации заняли Сергей Жебанов из Коломны и Ирина Чумаченко из Севастополя.

По информации министерства здравоохранения Пензенской области, Татьяна Воронцова работает на пензенской областной станции скорой медицинской помощи с 2001 года. Последние 7 лет она трудится в составе специализированной кардиологической бригады, оказывая квалифицированную медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения. Врач в совершенстве владеет методами диагностики и лечения больных с ургентной патологией.

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2011 года.

В 2020-м на него поступило 526 работ в различных номинациях. Их оценка проходила в три этапа.

Победители конкурса получат вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, лауреаты — 300 тыс. и 200 тыс. рублей за второе и третье места соответственно.