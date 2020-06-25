В пензенский онкодиспансер поступило оборудование почти на 68 млн. рублей Медицина

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Современное эндоскопическое оборудование стоимостью почти 68 млн. рублей поступило в пензенский областной онкологический диспансер в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, за счет средств федерального бюджета приобретены два эндоскопических комплекса, ультразвуковой центр для эндосонографии, ультразвуковые гастроскоп и бронхоскоп, видеобронхоскоп высокой четкости, а также два видеоколоноскопа.

Оборудование позволяет сочетать эндоскопические и ультразвуковые технологии для выявления рака поджелудочной железы, пищевода, желудка, легких и бронхов, использовать методы оперативной эндоскопии, технологии стентирования верхних отделов пищеварительного тракта и желчных протоков.