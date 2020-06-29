В Пензе за сутки подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 26 Медицина

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, еще 26 — в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 29 июня.

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В нем добавляется, что по четыре факта инфицирования COVID-19 за сутки зарегистрировано в Пензенском, Нижнеломовском и Бековском районах, три — в Лунинском, два — в Лопатинском, по одному — в Наровчатском, Пачелмском и Мокшанском.

«Среди пациентов один ребенок 6 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 168 человек.

Кроме того, в нем обращается внимание на то, что в Пензенской области на коронавирус проверены 138,8 тыс. человек, проведено 147 тыс. тестов.