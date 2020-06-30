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Бывший главврач пензенской больницы скорой помощи Марат Милушев умер на 74-м году жизни

17:48 | 30.06.2020 | Медицина

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Отличник здравоохранения, бывший главный врач пензенской больницы скорой помощи Марат Милушев скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

Бывший главврач пензенской больницы скорой помощи Марат Милушев умер на 74-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представители ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Милушев Марат Умярович родился в Пензе 9 октября 1946 года.

В 1970 году после окончания Саратовского медицинского института начал работать в больнице скорой помощи.

В 1974 году в порядке служебного перевода стал трудиться в пензенской областной больнице имени Н.Н. Бурденко, где занял должность заведующего отделением функциональной диагностики.

В 1978 году был командирован пензенским облздравотделом в КНДР для работы врачом посольства СССР.

В 1980 году по окончании миссии, вернувшись в Пензу, стал первым заведующим отделением токсикологии центральной городской больницы №6.

В ноябре 1986 года занял пост главного врача пензенской больницы скорой помощи. Стоял у истоков создания новых корпусов. Организовал открытие трех подстанций. Возглавлял учреждение до 2001 года.

В 2005 году переехал на постоянное место жительство в Тамбов, где до последнего работал участковым врачом-терапевтом в городской поликлинике №4.

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