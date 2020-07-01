В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей Медицина

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 75 человек, включая троих детей в возрасте 3, 5 и 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 1 июля.

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В нем уточняется, что за сутки 34 новых факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, девять — в Заречном, шесть — в Нижнеломовском районе, пять — в Бессоновском, по три — в Земетчинском и Неверкинском, по два — в Спасском, Пензенском, Никольском, Лунинском, Мокшанском и Кузнецком, по одному — в Вадинском, Наровчатском и Шемышейском.

По состоянию на 1 июля в Пензенской области подтверждено 5 тыс. 45 случаев заражения коронавирусом. 4 тыс. 869 человек выздоровели. 42 пациента скончались.