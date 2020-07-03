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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 193 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 889 человек выписаны, 44 пациента умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей

13:57 | 03.07.2020 | Медицина

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Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 75 человек, в том числе у девятерых детей в возрасте от двух до 13 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона в пятницу, 3 июля.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 40 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 13 — в Заречном, шесть — в Нижнеломовском районе, пять — в Мокшанском, четыре — в Пензенском, три — в Шемышейском, два — в Городищенском, по одному — в Земетчинском и Иссинском.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 920 человек», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на коронавирус проверены более 147 тыс. человек, проведено около 156 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 3 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 193 случая заражения COVID-19. Выписаны 4 тыс. 889 человек. Умерли 44 пациента.

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