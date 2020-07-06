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В больницы Пензы поступили автоматические шприцевые дозаторы на 23 млн. рублей

13:51 | 06.07.2020 | Медицина

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Автоматические шприцевые дозаторы стоимостью 23 млн. рублей, приобретенные на средства федерального бюджета в рамках оснащения больниц для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, поступили в четыре учреждения здравоохранения Пензенской области.

В больницы Пензы поступили автоматические шприцевые дозаторы на 23 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» пресс-службе регионального Минздрава, 192 дозатора получила областная больница имени Н.Н. Бурденко, 79 — клинический центр специализированных видов медицинской помощи, 76 — больница №4, еще десять — детская больница имени Н.Ф. Филатова.

«В современных условиях дозаторы получили широкое распространение для непрерывного введения различных лекарственных препаратов и относятся к той категории оборудования, в котором есть ежедневная потребность. Они необходимы для проведения инвазивной терапии пациенту в течении длительного времени и позволяют вводить лекарство в сосудистое русло с заданной скоростью и в заданном объеме», — пояснили в ведомстве.

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