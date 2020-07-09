В Пензе за сутки подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 23 Медицина

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Пензе, еще 23 — в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 9 июля.

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В нем добавляется, что четыре случая инфицирования COVID-19 зарегистрировано за сутки в Нижнеломовском районе, три — в Бессоновском, по два — в Земетчинском, Мокшанском, Лунинском и Иссинском, по одному — в Спасском, Наровчатском и Пензенском.

В сообщении уточняется, что коронавирус подтвержден у шестерых детей в возрасте от 5 до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 931 человек. Сняты с наблюдения 21 тыс. 448», — отмечается в тексте.