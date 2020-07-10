Невролог Ольга Понятова в ходе прямой линии ответит на вопросы о расстройствах у детей Медицина

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Заведующая неврологическим отделением пензенской областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, главный внештатный детский специалист-невролог регионального Минздрава Ольга Понятова ответит на вопросы жителей региона о расстройствах у детей в ходе прямой линии, которая состоится 15 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обратиться к врачу-неврологу высшей категории можно будет с 16.00 до 17.00 по номеру: +7 (8412) 42-84-46.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, в ходе прямой линии специалист готова разъяснить, что делать, если ребенок мучается частыми головными болями и нарушениями сна, он гиперактивный или начал заикаться, а также как поступить, если у в подростковом возрасте появились приступы головокружений и тошноты.