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Детские поликлиники Пензы и Нижнего Ломова получили оборудование для диагностики ретинопатии

11:08 | 18.07.2020 | Медицина

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Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. Широкопольные ретинальные камеры RetCam Shuttle, позволяющие выявлять дефекты зрения у юных пациентов на ранних сроках, поступили в детские поликлиники №1 и №6 Пензы, а также в детскую поликлинику Нижнего Ломова.

Детские поликлиники Пензы и Нижнего Ломова получили оборудование для диагностики ретинопатии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, стоимость каждой такой камеры составляет 11,2 млн. рублей, они приобретены за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Широкопольную ретинальную камеру RetCam Shuttle получила и пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова. Деньги на ее приобретение выделены из областного бюджета», — добавили в ведомстве.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, ретинопатия у недоношенных детей на сегодняшний день является основной причиной потери зрения и инвалидизации.

«Провести обследование поможет ретинальная камера, с помощью которой удастся получить в цифровом виде как изображение сетчатки глаза, так и других отделов, с максимальным комфортом и безопасностью», — пояснила она.

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