В Пензе начали применять биопсию сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы Медицина

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Врачи пензенского областного онкологического диспансера начали применять метод биопсии сигнальных лимфатических узлов при раке молочной железы.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Рак молочной железы все чаще диагностируется на ранних стадиях, когда опухоль еще не дала метастазы и не поразила лимфоузлы. Для таких пациентов классическое удаление органа со всеми лимфатическими узлами совершенно не оправдано и является калечащей процедурой», — пояснил и.о. заместителя главного врача онкодиспансера по диагностике и радиологии Антон Столяров.

По его словам, биопсия сигнальных лимфатических узлов представляет собой современный метод ранней диагностики метастазов, позволяющий выбрать оптимальный вариант терапии.

«Суть методики сводится к тому, чтобы определить состояние подмышечных лимфоузлов, найти и провести исследование сторожевого лимфоузла, являющегося первым на пути лимфотока. Если в нем зафиксировано отсутствие метастаз, то с высокой долей вероятности их не будет и во всем региональном коллекторе. Подобная картина даст возможность определиться с тактикой дальнейшего хирургического вмешательства», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, новый метод представляет собой альтернативу удалению всей ткани молочной железы, лимфоузлов и мышц. Новая методика позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Планируется, что в год будет проводиться примерно 300 органосохраняющих онкопластических операций.