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В Пензе начали применять биопсию сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы

11:51 | 22.07.2020 | Медицина

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Врачи пензенского областного онкологического диспансера начали применять метод биопсии сигнальных лимфатических узлов при раке молочной железы.

В Пензе начали применять биопсию сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы

Фото: Health.pnzreg.ru

«Рак молочной железы все чаще диагностируется на ранних стадиях, когда опухоль еще не дала метастазы и не поразила лимфоузлы. Для таких пациентов классическое удаление органа со всеми лимфатическими узлами совершенно не оправдано и является калечащей процедурой», — пояснил и.о. заместителя главного врача онкодиспансера по диагностике и радиологии Антон Столяров.

По его словам, биопсия сигнальных лимфатических узлов представляет собой современный метод ранней диагностики метастазов, позволяющий выбрать оптимальный вариант терапии.

«Суть методики сводится к тому, чтобы определить состояние подмышечных лимфоузлов, найти и провести исследование сторожевого лимфоузла, являющегося первым на пути лимфотока. Если в нем зафиксировано отсутствие метастаз, то с высокой долей вероятности их не будет и во всем региональном коллекторе. Подобная картина даст возможность определиться с тактикой дальнейшего хирургического вмешательства», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, новый метод представляет собой альтернативу удалению всей ткани молочной железы, лимфоузлов и мышц. Новая методика позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Планируется, что в год будет проводиться примерно 300 органосохраняющих онкопластических операций.

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