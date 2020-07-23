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В пензенский онкодиспансер поступило оборудование на 25 млн. рублей

17:55 | 23.07.2020 | Медицина

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Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Новое оборудование стоимостью 25 млн. рублей, приобретенное за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», поступило в пензенский областной онкологический диспансер. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенский онкодиспансер поступило оборудование на 25 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В клинико-диагностическую лабораторию онкоцентра приобретен анализатор газов и электролитов «Cobas b 123», — сказали в ведомстве, добавив, что этот прибор позволяет проводить анализы в отделениях реанимации, неотложной помощи, в лабораториях и операционных.

В пресс-службе пояснили, что также приобретен автоматический коагулометр «ACL TOP 500», который отличают высокая производительность и большая продолжительность автономной работы.

«Планируется, что в 2020 году в пензенский областной онкологический диспансер будут поставлены также два новых мощных компьютерных томографа, маммограф, ускорительный комплекс, передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга, реанимационное и другое диагностическое и лабораторное оборудование», — отметили в Минздраве.

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