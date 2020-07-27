ФАП в Мансуровке введен в эксплуатацию — Минздрав Медицина

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Мансуровка Неверкинского района Пензенской области, на строительство которого из средств регионального бюджета направлено более 1 млн. рублей, введен в эксплуатацию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

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«ФАП рассчитан на одновременное пребывание до пяти пациентов. Здесь оборудованы кабинеты приема фельдшера, процедурный кабинет, аптечный пункт, санитарная комната и помещение для персонала», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что фельдшерско-акушерский пункт в селе, на территории которого проживают более 300 человек и работает несколько фермерских хозяйств, появился благодаря госпрограмме «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения транспортных услуг в Пензенской области».

Комментируя открытие ФАПа, заведующий неверкинской участковой больницей Идрис Салехов назвал это большим событием.

«До этого ФАП располагался в ветхом аварийном здании, которое пришлось закрыть», — напомнил он.