Вакцинацией против гриппа планируется охватить около 60% населения Пензенской области Медицина

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Вакцинацией против гриппа в 2020 году планируется охватить около 60% населения Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«В целом — до 60%», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 3 августа.

Министр отметил, что принято решение увеличить охват вакцинацией медработников до 70%.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев добавил, что первая поставка вакцины ожидается 31 августа.

Он поручил подготовить график проведения прививок и активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.