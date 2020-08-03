Подписано распоряжение о возобновлении диспансеризации в Пензенской области Медицина

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Проведение диспансеризации, которое было приостановлено весной 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, будет возобновлено в Пензенской области в соответствии с распоряжением регионального правительства от 3 августа.

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«Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, [...] обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения», — говорится в документе.

В нем отмечается, что при этом необходимо руководствоваться временными методическими рекомендациями, утвержденными заместителем министра здравоохранения России Евгением Камкиным 6 июля.

«Признать утратившим силу распоряжение правительства Пензенской области от 17 апреля 2020 года №197-рП «О временном приостановлении проведения всероссийской диспансеризации взрослого населения на территории Пензенской области», — добавляется в распоряжении.