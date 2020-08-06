В Пензенской области четверо детей со СМА получили «Спинразу» Медицина

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Врачи пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова впервые ввели препарат «Спинраза» четверым детям со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

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«На сегодняшний день «Спинраза» является единственным зарегистрированным в Российской Федерации препаратом, структура которого специально разработана для лечения спинальной мышечной атрофии», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что врачи неврологического отделения осуществляли процедуры под общим наркозом, используя интратекальное введение препарата через прокол твердой оболочки мозга.

«Препарат «Спинраза» относится к категории крайне дорогостоящих. Стоимость одного укола составляет порядка 8 млн. рублей. Для лечения четверых детей Пензенской области в 2020 году из средств регионального бюджета выделено 124,8 млн. рублей», — уточнили в Минздраве.

По словам заведующей неврологическим отделением больницы имени Н.Ф. Филатова, главного внештатного детского специалиста-невролога регионального Минздрава Ольги Понятовой, в Пензенской области СМА диагностирована у семерых детей, из них четверым было показано лечение с использованием указанного препарата.