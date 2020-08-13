Каждый пятый житель Заречного обследован на коронавирус — мэрия Медицина

Заречный, 13 августа 2020. PenzaNews. Каждый пятый житель Заречного Пензенской области обследован на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«12 тыс. человек обследовались на коронавирусную инфекцию в центре гигиены и эпидемиологии [№59 ФМБА России] бесплатно. Часть зареченцев сдали этот тест неоднократно. В этот показатель не вошли исследования, которые зареченцы делают частным образом в платных клиниках», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что по охвату населения тестированием на COVID-19 Заречный вошел в топ-5 городов, обслуживаемых ФМБА России.

«В настоящее время центр гигиены и эпидемиологии №59 ФМБА делает около 400 исследований на коронавирус в неделю», — добавляется в сообщении.