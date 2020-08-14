Пензенская область получит из федерального бюджета более 480 млн. рублей Медицина

Пенза, 14 августа 2020. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета 480 млн. 41,5 тыс. рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках реализации территориальной программы ОМС.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего на эти цели из резервного фонда правительства России регионам выделено 47,5 млрд. рублей. Распределение иных межбюджетных трансфертов среди субъектов РФ утверждено распоряжением правительства страны №2075-р от 12 августа.

Предполагается, что данные средства позволят компенсировать расходы медицинских организаций, поскольку из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 объемы оказываемой ими неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли.