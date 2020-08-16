Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и пяти районах Медицина

Пенза, 16 августа 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и пяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 16 августа.

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В нем уточняется, что в Пензе за сутки подтверждено 33 факта инфицирования COVID-19, в Заречном — пять, в Лопатинском районе — два, в Камешкирском, Кузнецком, Пензенском и Шемышейском — по одному.

«Новых выявленных случаев — 44. Среди пациентов один 4-летний ребенок», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 16 августа в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 301 случай заражения коронавирусом, 6 тыс. 955 человек выписаны, 96 пациентов умерли.