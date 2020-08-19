В Кузнецк, Сердобск и Каменку поступили передвижные флюорографы Медицина

Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. Межрайонные больницы в Кузнецке, Сердобске и Каменке Пензенской области приобрели новые передвижные флюорографы на базе автобусов «ПАЗ». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Высокопроходимая медицинская техника поступила в учреждения здравоохранения области в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что денежные средства на приобретение трех медицинских комплексов в размере 34,8 млн. рублей были выделены из федерального и областного бюджетов.

Предполагается, что передвижные флюорографы будут использоваться для проведения массовых рентгеновских обследований всех категорий населения с целью раннего обнаружения туберкулеза и других заболеваний органов грудной клетки вне стационарных лечебных учреждений, в том числе в отдаленных и малочисленных селах.

Согласно данным портала госзакупок, медицинские комплексы в межрайонные больницы Пензенской области поставила компания «Фармация».