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В больницы Пензы поступило 70 анестезиологических и реаниматологических мониторов

09:15 | 21.08.2020 | Медицина

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. 70 анестезиологических и реаниматологических мониторов для контроля физиологических параметров пациентов, находящихся в реанимационных отделениях, поставлено в больницы Пензы в рамках оснащения учреждений здравоохранения для лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В больницы Пензы поступило 70 анестезиологических и реаниматологических мониторов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«43 монитора поступило в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко, 14 — в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, 13 — в клиническую больницу №4», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что оборудование стоимостью 42 млн. рублей приобретено на средства федерального бюджета.

«В ближайшее время для дооснащения линейки оборудования областной больницы имени Н.Н. Бурденко в субъект федерации поступит еще 38 анестезиологических и реаниматологических мониторов», — сказали в Минздраве.

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