В Пензенской области планируется привить от гриппа около 2 тыс. беременных женщин Медицина

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Около 2 тыс. беременных жительниц Пензенской области планируется охватить вакцинацией против гриппа в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По информации ведомства, вакцинация беременных женщин и детей в возрасте от трех месяцев до 3 лет будет начата на следующей неделе.

Как отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова, у беременных женщин высок риск неблагоприятного течения респираторных вирусных инфекций, среди которых грипп занимает лидирующую позицию.

В связи с этим, по ее словам, прививку им необходимо делать в первую очередь.

«Наступившее во время беременности инфекционное заболевание может привести к трагическим последствиям, причем как для самой женщины, так и для ее будущего ребенка», — отметила она.