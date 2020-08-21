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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и семи районах

14:30 | 21.08.2020 | Медицина

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Пензе, четыре — в Сердобском районе, три — в Шемышейском, по одному — в Вадинском, Бессоновском, Лунинском, Пензенском и Городищенском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 21 августа.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и семи районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 45 заразившихся COVID-19 есть трое детей в возрасте 3 и 15 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 368 человек, сняты с наблюдения 27 тыс. 415», — уточняется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за последние сутки увеличилось на 2 тыс. 229 — до 234 тыс. 419.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 21 августа в Пензенской области лабораторно подтверждено 7 тыс. 540 случаев заражения COVID-19, 7 тыс. 174 человека выздоровели, 101 пациент умер.

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