В пензенский онкодиспансер поступил новый передвижной рентген-аппарат Медицина

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Новый передвижной рентген-аппарат типа «С-дуга» стоимостью 15,6 млн. рублей, приобретенный за счет средств федерального бюджета, поступил в распоряжение пензенского областного онкологического диспансера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрав.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новое оборудование найдет свое применение при проведении внутриполостного радиооблучения под рентген-контролем, а в дальнейшем будет необходимо при внедрении комбинированных рентгенрадиологических и рентгенэндоскопических операций», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что аппарат приобретен в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Дополнительно в лечебное учреждение поступило восемь мониторов пациента», — добавили в министерстве, отметив, что на эти цели из федерального бюджета потрачено около 5 млн. рублей.